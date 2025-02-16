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Йоханнес Бе – новый рекордсмен по золотым наградам мировых чемпионатов
Легендарный спортсмен
Johannes Thingnes Bø
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел на первое место по количеству побед на чемпионатах мира в личных гонках.
Так, после сегодняшнего триумфа в гонке преследования в Ленцерхайде норвежец записал в свой актив персональную 12 "викторию". У его ближайших преследователей Уле-Айнера Бйорндалена и Мартена Фуркада навсегда останется по 11 побед (свои профессиональные карьеры они давно завершили).
Всего на уровне чемпионатов мира Йоханнес завоевал 22 золота (10 – в эстафетных гонках).
Напомним, что ранее Йоханнес Бё
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