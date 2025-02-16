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Пидручный – о персьюте чемпионата мира: Четвертый круг был тяжелым для меня
Это было заметно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в гонке преследования на чемпионате мира-2025. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
– Гонка началась достаточно оптимистично. Чистая лежка при этих погодных условиях порадовала, но, к сожалению, стойкая не удалась.
Особенно последняя стрельба была совсем плохая. К сожалению, не удалось улучшить позиции еще больше. На трассе тоже не совсем все было так, как бы хотелось, но в районе тех соперников, с которыми бежал, боролся.
– На четвертом круге очень много проиграл по сравнению с предыдущими тремя. Что-нибудь произошло?
– Ничего не произошло, просто тяжело было. Четвертый круг был тяжелым для меня. Немного подвели силы. Пятый круг я просто уже доезжал, видя, что впереди довольно далеко один-два соперника. Позади тоже группа была далеко, поэтому не было смысла бежать на максимум, поэтому уже пятый круг доезжал с тем гандикапом, который у меня был.
– Последние промахи связаны с тем, что уже функционально было тяжело?
– Где-то так, плюс погодные условия были достаточно сложные, ветер был нестабильный и это, возможно, немного сыграло свою роль.
– Будешь ли ты бежать индивидуальную гонку, потому что все мы знаем после общения с тобой, что ты не очень ее любишь?
– Не люблю, а бегать ее надо. Увидим, еще не решили окончательно с тренером, будем смотреть по самочувствию, по готовности, стоит ли ее бежать или лучше поберечь силы на масстарт, потому что я уже квалифицировался в него. Возможно, ради масстарта следует пожертвовать индивидуалкой.
– Возможно, где-то не угадали с пиком формы на чемпионат мира, потому что результаты были хорошие в начале сезона?
– Пока рано делать выводы, потому что прошло только три старта, в эстафете все было хорошо. Вчера были проблемы не с функциональным состоянием. Я думаю, что болельщики заметили, что проблемы были не у нас, а другие… Вся команда выступала неудовлетворительно.
Сегодня уже лучше было бороться на трассе. К сожалению, четвертый-пятый круг был сложный, но я не могу сказать, что где-то не угадали с пиком или еще что-то. Я считаю, что мы хорошо сейчас готовы и можем показывать хорошие результаты.
Просто здесь нужно учитывать, что и соперники тоже отдыхали и готовились к чемпионату. Кто лучше подготовился, кто немного хуже, кто сейчас быстрее, кто может быть в другой гонке быстрее, поэтому много факторов влияет на результат. Те же лыжи, подготовка лыж значительно отличается у всех команд. У кого лучше, у кого хуже, - сказал Пидручный.
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