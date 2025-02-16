Мандзин прокомментировал выступление в гонке преследования Ленцерхайде

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал свое выступление в гонке преследования на чемпионате мира-2025. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

– Гонка была довольно неплохая, чувствовал себя хорошо на дистанции. Честно сказать, после вчерашней гонки я отдал все свои силы, был настолько разряжен, что думал, что и сегодня будет очень тяжело, но самочувствие было хорошее.

К сожалению, был один промах. Где-то передержал, откладывал этот выстрел. Старался аккуратнее, забыл о своем ритме, в котором я попадаю. Обидно, что совершил этот промах, но результат довольно неплохой.

Не скажу, что было сильно ветрено, но не так тихо, как это было вчера. Можно было попадать сегодня, можно было и закрывать ноль. Возможно, немного передумал, замудрил и совершил этот промах.

– На финише ты пропустил трех соперников, уже не хватило сил на финишный рывок?

– Нет, на самом деле хватило. Я немного, наверное технически не сработал, я знал, как должен был делать, но из-за определенного стечения обстоятельств я сделал так, как сделал, потому что тянулся за соперником весь подъем. Понимал, что если посижу с ними на подъеме и на спуске, я их обойду и финиширую перед ними, но я слышал, что другие тренеры из других стран кричат ​​своими подопечными на дистанции. Понял, что сзади догоняют и понимал, что должен пробовать бежать от них, потому что если сяду сейчас за ними, то позади тоже обойдут.

Я вырвался первым на спуск, а тут такой длинный спуск, что сзади за спиной очень легко накатать, как и это и сделали соперники. Наверное, если бы повернуть время назад, я поступил бы так же, потому что реально было такое стечение обстоятельств.

– Планируете ли индивидуалку с тренером, какие дальнейшие планы?

– Еще говорим эти планы. Будем смотреть по самочувствию. Я не планировал что-либо пропускать, но уже как скажет тренер. Мы решим, какие правильные действия дальше предпринять.

Пока нельзя дать ответ, потому что сам не знаю, но я готов ко всем гонкам, чтобы стартовать, – сказал Мандзин.