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Капитан сборной Украины по биатлону не будет бежать индивидуальную гонку на ЧМ. Кто попал в заявку?
Большая потеря
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку чемпионата мира-2025. Также в состав команды на гонку не попал и Тарас Лесюк.
Об этом сообщила старший тренер "сине-желтых" Надежда Белова.
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Участие в мужской гонке примут четыре биатлониста: Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Денис Насыко (замена Пидручному и Лесюку, соответственно). Для последних это будут первые старты на чемпионате мира-2025.
Ранее Пидручный уже рассматривал возможность пропуска индивидуальной гонки, отмечая, что "возможно, ради масстарта надо будет пожертвовать "индивидуалкой“.
Мужская индивидуальная гонка состоится в среду, 19 февраля, в 16:05 по киевскому времени.
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