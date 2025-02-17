Дмитрий Пидручный пропустит одиночную смешаную эстафету ЧМ-2025

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выступит в одиночной смешанной эстафете чемпионата мира-2025. Об этом сообщила старший тренер команды Надежда Белова.

Пидручный не попадет в заявку сборной Украины на индивидуальную гонку, которая станет следующим мужским стартом на чемпионате мира по биатлону. Его, а также Тараса Лесюка в составе заменят Артем Тищенко и Денис Насыко.

Также стоит отметить, что Пидручный пропустит не только индивидуальную гонку, но и одиночную смешанную эстафету. Надежда Белова сообщила, что будет выбирать на этот старт среди других биатлонистов.