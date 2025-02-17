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Дмитрий Пидручный пропустит одиночную смешаную эстафету ЧМ-2025

Биатлон

Нашей команде будет тяжело без лидера

Дмитрий Пидручный пропустит одиночную смешаную эстафету ЧМ-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выступит в одиночной смешанной эстафете чемпионата мира-2025. Об этом сообщила старший тренер команды Надежда Белова.

Пидручный не попадет в заявку сборной Украины на индивидуальную гонку, которая станет следующим мужским стартом на чемпионате мира по биатлону. Его, а также Тараса Лесюка в составе заменят Артем Тищенко и Денис Насыко.

Также стоит отметить, что Пидручный пропустит не только индивидуальную гонку, но и одиночную смешанную эстафету. Надежда Белова сообщила, что будет выбирать на этот старт среди других биатлонистов.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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