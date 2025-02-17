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Сборная Украины назвала состав на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2025
В составе есть небольшие изменения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины назвала состав на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2025 по биатлону. Украина во вторник, 18 февраля, будет представлена на старте четырьмя биатлонистками:
Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Анастасия Меркушина.
Анастасия Меркушина заменила в составе Ирину Петренко. В команде рассматривали возможность участия в индивидуальной гонке дебютантки Дарьи Чалык, но в итоге приняли решение в пользу опытной биатлонистки.
Начало женской индивидуальной гонки вторника, 18 февраля.
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