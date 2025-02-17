  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборная Украины назвала состав на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2025
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины назвала состав на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2025

Биатлон

В составе есть небольшие изменения

Сборная Украины назвала состав на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины назвала состав на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2025 по биатлону. Украина во вторник, 18 февраля, будет представлена на старте четырьмя биатлонистками:

Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Анастасия Меркушина.

Анастасия Меркушина заменила в составе Ирину Петренко. В команде рассматривали возможность участия в индивидуальной гонке дебютантки Дарьи Чалык, но в итоге приняли решение в пользу опытной биатлонистки.

Начало женской индивидуальной гонки вторника, 18 февраля.

По теме
yellow-arrow
Жулия Симнон: Гонка приследования вызывает у меня головную боль
yellow-arrow
Дмитрий Пидручный пропустит одиночную смешаную эстафету ЧМ-2025
yellow-arrow
Капитан сборной Украины по биатлону не будет бежать индивидуальную гонку на ЧМ. Кто попал в заявку?
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости