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Жулия Симнон: Гонка приследования вызывает у меня головную боль
Биатлонистка подбила итоги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала неудачное выступление в гонке преследования на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).
Напомним, что спортсменка заняла 12-е место с шестью промахами.
"Это была очень плохая гонка, я упустила свой шанс. Мне очень не хватает той решимости в стрельбе, которую я показываю в эстафетах. Это было психологически тяжело. На данный момент этот чемпионат мира является отражением моего начала сезона: оно не плохое, но и не хорошее. Это особенно далеко от моих ожиданий. Эта гонка вызывает у меня небольшую головную боль", — приводит слова Симон Nordic Magazine.
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