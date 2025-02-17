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Йоханнес Бё: Я заинтересовал многих, кто следил за мной долгое время
Биатлонист высказался о своем наследии
instagram.com/ibu_biathlonworld
Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё считает, что оставит след в истории биатлона благодаря своей успешной и длительной карьере.
"Было непросто выбрать пусть и нелёгкий, но свой собственный путь. И это сработало. У меня были примеры для подражания, но в основном я полагался на себя. У меня большая карьера. Я заинтересовал многих, кто следил за мной долгое время. У них может возникнуть небольшая пустота после моего внезапного ухода. Однако жизнь продолжается", — приводит слова биатлониста VG.
Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.
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