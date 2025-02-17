Анастасия Меркушина: Анастасия Меркушина: В индивидуальной гонке я буду выкладываться по полной

Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина накануне индивидуальной гонки на чемпионате мира-2025 поделилась ожиданиями от соревнований. Биатлонистка отметила, что хотела провести ЧМ в лучшей форме.

"Как настроена? На самом деле мы делали два дня назад работу, и тренеры действительно увидели, что еще не восстановилась после болезни, были проблемы. И сегодня, скажем так, добили этот вопрос, проверили еще раз. Сейчас приняли решение, что буду бежать (индивидуальную гонку)", - рассказала Меркушина.

"Посмотрим, что будет. Конечно, я буду выкладываться на полную, пробовать делать свой максимум - доверили достаточно серьезное дело. Посмотрим, что из этого получится. К сожалению, не та топовая форма, с которой хотелось бы подойти к чемпионату мира, но так случилось", - добавила спортсменка.