Надежда Белова: Мандзин в этом сезоне совершил большой прогресс

Тренер сборной Украины по биатлону Надежда Белова оценила прогресс 21-летнего спортсмена Виталия Мандзина на чемпионате мира-2025.

"Виталий вообще в этом сезоне совершил большой прогресс. Оценка его выступлений здесь, на чемпионате мира — самая высокая. Парень действительно показал, наверное, даже немного больше, чем он может на сегодня. Это его характер, до конца борется. Только немного жаль, что у нас так в спринте получилось с лыжами. Считаю, его место в спринте должно быть в топ-20", — сказала Белова.

Стоит отметить, что Виталий впервые в своей карьере представляет сборную Украины на чемпионате мира.