Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надежда Белова: Мандзин в этом сезоне совершил большой прогресс
Тренер сборной Украины рассказала о прогрессе биатлониста
Тренер сборной Украины по биатлону Надежда Белова оценила прогресс 21-летнего спортсмена Виталия Мандзина на чемпионате мира-2025.
"Виталий вообще в этом сезоне совершил большой прогресс. Оценка его выступлений здесь, на чемпионате мира — самая высокая. Парень действительно показал, наверное, даже немного больше, чем он может на сегодня. Это его характер, до конца борется. Только немного жаль, что у нас так в спринте получилось с лыжами. Считаю, его место в спринте должно быть в топ-20", — сказала Белова.
Стоит отметить, что Виталий впервые в своей карьере представляет сборную Украины на чемпионате мира.
Популярное сейчас
- Первая ракетка мира Синнер преподал ценный урок для Мудрика: подробности самого скандального допингового дела года
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Капитан сборной Украины по биатлону не будет бежать индивидуальную гонку на ЧМ. Кто попал в заявку?
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО