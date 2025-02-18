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Юлия Джима финишировала в топ-5 индивидуальной гонки ЧМ-2025 по биатлону
Биатлонистка не сбавляет оборотов
Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images
Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала на пятом месте в индивидуальной гонке ЧМ-2025 по биатлону. Еще одна украинка Кристина Дмитренко пришла на финиш 11-й.
Стоит отметить, что для Юлии этот результат стал лучший в карьере в личных соревнованиях чемпионатов мира - до сих пор она не финиши
Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала на пятом месте в индивидуальной гонке ЧМ-2025 по биатлону. Еще одна украинка Кристина Дмитренко пришла на финиш 11-й.
Стоит отметить, что для Юлии этот результат стал лучший в карьере в личных соревнованиях чемпионатов мира — до сих пор она не финишировала выше шестой строчки.
Первой из украинок стартовала Меркушина. Спортсменка допустила ошибку на первом огневом рубеже, и еще одну на последней стойке. В итоге спортсменка финишировала вне топ-40.
Елена Городна с тремя промахами заработала по дополнительной штрафной минуте и в окончательном протоколе оказалась вне топ-60.
ЧМ-2025 по биатлону. Женская индивидуальная гонка
Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) 41:27.7
Элла Халварссон (Швеция, 0+0+0+0+0) +37.8
Лу Жанмонно (Франция 1+0+0+0+0) +39.3
Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+0+0) +1.15.3
Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0+0) +1:23.8
Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0+1) +1:29.8
...
11. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0+0) +2.11.7
44. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +5.08.2
61. Елена Городна (Украина, 1+1+1+0) +6.33.1
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