Юлия Джима финишировала в топ-5 индивидуальной гонки ЧМ-2025 по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала на пятом месте в индивидуальной гонке ЧМ-2025 по биатлону. Еще одна украинка Кристина Дмитренко пришла на финиш 11-й.

Стоит отметить, что для Юлии этот результат стал лучший в карьере в личных соревнованиях чемпионатов мира - до сих пор она не финиши

Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала на пятом месте в индивидуальной гонке ЧМ-2025 по биатлону. Еще одна украинка Кристина Дмитренко пришла на финиш 11-й.

Стоит отметить, что для Юлии этот результат стал лучший в карьере в личных соревнованиях чемпионатов мира — до сих пор она не финишировала выше шестой строчки.

Первой из украинок стартовала Меркушина. Спортсменка допустила ошибку на первом огневом рубеже, и еще одну на последней стойке. В итоге спортсменка финишировала вне топ-40.

Елена Городна с тремя промахами заработала по дополнительной штрафной минуте и в окончательном протоколе оказалась вне топ-60.

ЧМ-2025 по биатлону. Женская индивидуальная гонка

Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) 41:27.7

Элла Халварссон (Швеция, 0+0+0+0+0) +37.8

Лу Жанмонно (Франция 1+0+0+0+0) +39.3

Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+0+0) +1.15.3

Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0+0) +1:23.8

Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0+1) +1:29.8

...

11. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0+0) +2.11.7

44. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +5.08.2

61. Елена Городна (Украина, 1+1+1+0) +6.33.1