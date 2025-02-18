Дмитренко: Очень волновалась перед гонкой, потому что четыре рубежа

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки на чемпионате мира.

Напомним, что спортсменка финишировала на 11-м месте.

"Если честно, очень волновалась перед гонкой, потому что четыре рубежа. Одна минута штрафа за мах. У меня только в том году на чемпионате мира были четыре нуля, а сегодня - второй в той же гонке. Очень волновалась на стрельбе, особенно стоя, отложила последние выстрелы, подходила на рубеж в своем ритме. Рубежи прошла чисто, не скажу, что самочувствие плохое, но как-то тяжеловато далась гонка, много сил забрала. Не знаю, какие будут финальные результаты, но более-менее довольна", — сказала Дмитренко.