  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дмитренко: Очень волновалась перед гонкой, потому что четыре рубежа
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитренко: Очень волновалась перед гонкой, потому что четыре рубежа

Биатлон

Биатлонистка подвела итоги гонки

Дмитренко: Очень волновалась перед гонкой, потому что четыре рубежа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки на чемпионате мира.

Напомним, что спортсменка финишировала на 11-м месте.

"Если честно, очень волновалась перед гонкой, потому что четыре рубежа. Одна минута штрафа за мах. У меня только в том году на чемпионате мира были четыре нуля, а сегодня - второй в той же гонке. Очень волновалась на стрельбе, особенно стоя, отложила последние выстрелы, подходила на рубеж в своем ритме. Рубежи прошла чисто, не скажу, что самочувствие плохое, но как-то тяжеловато далась гонка, много сил забрала. Не знаю, какие будут финальные результаты, но более-менее довольна", — сказала Дмитренко.

Читайте такжеЮлия Джима финишировала в топ-5 индивидуальной гонки ЧМ-2025 по биатлону
По теме
yellow-arrow
Надежда Белова: Мандзин в этом сезоне совершил большой прогресс
yellow-arrow
Юлия Джима финишировала в топ-5 индивидуальной гонки ЧМ-2025 по биатлону
yellow-arrow
Анастасия Меркушина: В индивидуальной гонке я буду выкладываться по полной
Кристина Дмитренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости