Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дмитренко: Очень волновалась перед гонкой, потому что четыре рубежа
Биатлонистка подвела итоги гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки на чемпионате мира.
Напомним, что спортсменка финишировала на 11-м месте.
"Если честно, очень волновалась перед гонкой, потому что четыре рубежа. Одна минута штрафа за мах. У меня только в том году на чемпионате мира были четыре нуля, а сегодня - второй в той же гонке. Очень волновалась на стрельбе, особенно стоя, отложила последние выстрелы, подходила на рубеж в своем ритме. Рубежи прошла чисто, не скажу, что самочувствие плохое, но как-то тяжеловато далась гонка, много сил забрала. Не знаю, какие будут финальные результаты, но более-менее довольна", — сказала Дмитренко.
Популярное сейчас
- Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО
- Первая ракетка мира Синнер преподал ценный урок для Мудрика: подробности самого скандального допингового дела года
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Йоханнес Бё: Я заинтересовал многих, кто следил за мной долгое время
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- "Обострение перешло в клинику". Рух ответил на сенсационное заявление журналиста