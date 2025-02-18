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Юлия Джима: Довольна пятым местом, потому что смогла сделать четыре нуля, но скорости не хватает
Биатлонистка подвела итоги индивидуальной гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Юлия Джима поделилась впечатлениями от индивидуальной гонки на чемпионате мира, где финишировала пятой.
"Хотелось медаль, и боролись все за медаль, конечно. Но включая то, что я накануне заболела, то после болезни я довольна пятым местом, потому что смогла сделать четыре нуля, но скорости не хватает. После болезни очень трудно, потому что здесь еще высота, плюс на рубеже также сегодня был ветер то слева, то справа. Нужно все время реагировать и делать коррекцию", — сказала Юлия.
"Развернула флаг? Конечно, важно. Я ложусь спать с телефоном и просыпаюсь с телефоном. Конечно, все смотрю. Мне кажется, сейчас каждый такой поступок, как пятое место, тоже имеет значение. Должны показывать, что мы есть, на весь мир. Желаю всем терпения и победы".
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