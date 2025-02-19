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Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону

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Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону

Новина українською

На чемпионате мира-2025 по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка. Лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзин.

Он стартовал с промаха на "лежке", зато два следующих огневых рубежа провел "чисто". На последней стрельбе Виталий заработал еще одну штрафную минуту.

Артем Тищенко допустил лишь одну ошибку на финальном огневом рубеже и финишировал в топ-40.

Антон Дудченко завершил индивидуальную гонку с четырьмя штрафными минутами, допустил две ошибки и занял 50-е место.

Денис Насыко показал далеко не лучший результат и в итоге финишировал вне топ-60.

ЧМ-2025 по биатлону. Мужская индивидуальная гонка

1. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) 47:58.1

2. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0+0+0+1) +52.4

3. Кантен Фийон-Майе (Франция, 2+0+1+0) +1:59.5

4. Олли Гийденсало (Финляндия, 0+0+0+0+0) +2:14.9

5. Никлас Гартвег (Швейцария, 0+1+0+0+1) +2:15.5

6. Яков Фак (Словения, 1+0+0+0+0) +2:18.8

...

17. Виталий Мандзин (Украина, 1+0+0+1) +3:58.9

36. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +5:55.9

50. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+2) +6:44.3

64. Денис Насико (Украина, 2+0+0+1) +7:25.3

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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