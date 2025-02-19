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Сборная Украины назвала состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025

Биатлон
Обновлено

Нашу команду представит два биатлониста

Сборная Украины назвала состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по биатлону назвала окончательную заявку на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025.

Участие в гонке примут Кристина Дмитренко и Виталий Мандзин.

Для Виталия Мандзина это первый синглмикст за основу сборной Украины.

Кристина Дмитренко пять раз бегала синглмикст в карьере. Дмитренко - единственная биатлонистка, проводящая полную программу на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде.

Синглмикст на чемпионате мира-2025 по биатлону состоится в четверг, 20 февраля.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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