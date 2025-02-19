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Сборная Украины назвала состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025
Нашу команду представит два биатлониста
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Украины по биатлону назвала окончательную заявку на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025.
Участие в гонке примут Кристина Дмитренко и Виталий Мандзин.
Для Виталия Мандзина это первый синглмикст за основу сборной Украины.
Кристина Дмитренко пять раз бегала синглмикст в карьере. Дмитренко - единственная биатлонистка, проводящая полную программу на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде.
Синглмикст на чемпионате мира-2025 по биатлону состоится в четверг, 20 февраля.
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