Сборная Украины назвала окончательный состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2025

Сборная Украины по биатлону назвала окончательную заявку на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025. Сначала тренеры сборных Украины сообщили, что в гонке примут участие Кристина Дмитренко и Виталий Мандзин.

Однако в момент подачи заявки на гонку оба тренера сборной Украины внесли изменение в состав. Теперь вместо Кристины Дмитренко синглмикст будет бежать Юлия Джима, а Виталия Мандзина заменил Антон Дудченко.

Напомним, что соревнования на чемпионате мира-2025 по биатлону состоится в четверг, 20 февраля, в 17:05.