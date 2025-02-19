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Сборная Украины назвала окончательный состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2025

Биатлон

Все изменилось перед подачей заявки

Сборная Украины назвала окончательный состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2025

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Сборная Украины по биатлону назвала окончательную заявку на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025. Сначала тренеры сборных Украины сообщили, что в гонке примут участие Кристина Дмитренко и Виталий Мандзин.

Однако в момент подачи заявки на гонку оба тренера сборной Украины внесли изменение в состав. Теперь вместо Кристины Дмитренко синглмикст будет бежать Юлия Джима, а Виталия Мандзина заменил Антон Дудченко.

Напомним, что соревнования на чемпионате мира-2025 по биатлону состоится в четверг, 20 февраля, в 17:05.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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