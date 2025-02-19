  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Виталий Мандзин: Обидно за промах на стойке
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Мандзин: Обидно за промах на стойке

Биатлон

Украинский биатлонист подвел итоги индивидуальной гонки

Виталий Мандзин: Обидно за промах на стойке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Мандзин рассказал, почему финишировал вне топ-10 в мужской индивидуальной гонке.

"Сложилась ситуация, что когда я пришел на 30-ю установку и хотел на нее стать, то она была закрыта. Заезжал к ней с надеждой, что она откроется, но понял, что, наверное, нет. Был вынужден менять установку, потерял несколько секунд. Возможно, оно мне психологически сбило настроение, но на самом деле обидно за этот промах на "стойке": должен был его попадать, он многого стоил", — сказал украинец.

"Хотел стать на 30-ю установку, чтобы спрятаться от ветра. В личных стартах я предпочитаю стать на дальние установки, чтобы сосредоточиться, чтобы никто мне не мешал. Пытался так же сделать, но по каким-то причинам она была закрыта и несколько секунд было потеряно".

Напомним, что Мандзин финишировал на 17-м месте, обновив личный рекорд.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины назвала окончательный состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2025
yellow-arrow
Сборная Украины назвала состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025
yellow-arrow
Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону
Виталий Мандзин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости