Виталий Мандзин: Обидно за промах на стойке

Виталий Мандзин рассказал, почему финишировал вне топ-10 в мужской индивидуальной гонке.

"Сложилась ситуация, что когда я пришел на 30-ю установку и хотел на нее стать, то она была закрыта. Заезжал к ней с надеждой, что она откроется, но понял, что, наверное, нет. Был вынужден менять установку, потерял несколько секунд. Возможно, оно мне психологически сбило настроение, но на самом деле обидно за этот промах на "стойке": должен был его попадать, он многого стоил", — сказал украинец.

"Хотел стать на 30-ю установку, чтобы спрятаться от ветра. В личных стартах я предпочитаю стать на дальние установки, чтобы сосредоточиться, чтобы никто мне не мешал. Пытался так же сделать, но по каким-то причинам она была закрыта и несколько секунд было потеряно".

Напомним, что Мандзин финишировал на 17-м месте, обновив личный рекорд.