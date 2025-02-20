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Стал известен стартовый порядок украинских спортсменов в сингл-миксте на Чемпионате Мира по биатлону

Биатлон

Старт эстафеты в 17:05

Стал известен стартовый порядок украинских спортсменов в сингл-миксте на Чемпионате Мира по биатлону

Фото: biathloncomua

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стал известен стартовый порядок украинских спортсменов в сингл-миксте на Чемпионате Мира по биатлону.

Стартовый порядок:

10-1. Юлия Джима

10-2. Антон Дудченко

Начало эстафеты – в 17:05 по киевскому времени. Напомним, что тренеры в последний момент поменяли участников и поставили Юлию Джиму и Антона Дудченко.

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