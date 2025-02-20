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Стал известен стартовый порядок украинских спортсменов в сингл-миксте на Чемпионате Мира по биатлону
Старт эстафеты в 17:05
Фото: biathloncomua
Стал известен стартовый порядок украинских спортсменов в сингл-миксте на Чемпионате Мира по биатлону.
Стартовый порядок:
10-1. Юлия Джима
10-2. Антон Дудченко
Начало эстафеты – в 17:05 по киевскому времени. Напомним, что тренеры в последний момент поменяли участников и поставили Юлию Джиму и Антона Дудченко.
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