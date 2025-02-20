Украина на эстафете Чемпионата Мира по биатлону финишировала на 20-м месте

Украина на эстафете Чемпионате Мира по биатлону финишировала на 20-м месте.

Команду представляли Юлия Джима и Антон Дудченко. Джима "в индивидуалке" показала лучший результат в карьере на уровне личных стартов - пятое место. Дудченко финишировал 47-м.

Победителем стала сборная Франции (0+7) 35:25:1. Далее идет Норвегия (0+15), которая отстала на 5,7 секунд, затем Германия (0+4) с отрывом +8,3 секунды.