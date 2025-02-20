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Жулия Симон: Сумасшедший чемпионат мира для французской команды
Биатлонистка прокомментировала победу в синглмиксте
Фото: Getty Images
Биатлонистка Жулия Симон прокомментировала успешное выступление сборной Франции на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). На данный момент в активе сборной по пять золотых и бронзовых наград.
Сегодня, 20 февраля, она в паре с Кентеном Фийоном Майе выиграла золото в синглмиксте.
"Сумасшедший чемпионат мира для французской команды. Мы идём в хорошем темпе и почти лучше, чем в прошлом году. У нас с парнями отменные гонки. Это здорово!
Сложно сделать выбор в этой команде на состав эстафеты, настолько плотные результаты. Но мы все бьёмся за то, чтобы сборная сияла. Горжусь нашей командной работой. Я очень хорошо начала, а Кентен здорово закончил. Мы хорошо дополняли друг друга", — приводит слова Симон.
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