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Сервисмен сборной Украины рассказал о проблеме с лыжами в синглмиксте ЧМ-2025 по биатлону
В команде уверены, что украинские биатлонисты могли показать лучший результат
Фото: Getty Images
Сервисмен сборной Украины Сергей Семенов прокомментировал проблему с лыжами в синглмиксте ЧМ-2025 по биатлону.
"Сейчас что-то точно сказать не могу. После гонки мы сделали тест, также сравнили с некоторыми другими сборными. На тот момент лыжи были такие же, но я прекрасно понимаю спортсменов - с такой стрельбой они должны быть выше. Скорее всего, что-то было с лыжами, но пока мы не можем сказать, что именно".
"Могу сказать, что нет такой сборной, у которой на 100% хорошие лыжи. У всех бывают какие-то проблемы и нарекания, все может быть. Независимо от того, имеете ли вы такую кабину как у нас, или такие фуры, как у других сборных. У всех бывают "залеты". Со всеми в контакте, мы разговариваем - у всех бывают плохие дни", - сказал Семенов.
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