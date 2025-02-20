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Сервисмен сборной Украины рассказал о проблеме с лыжами в синглмиксте ЧМ-2025 по биатлону

Биатлон

В команде уверены, что украинские биатлонисты могли показать лучший результат

Сервисмен сборной Украины рассказал о проблеме с лыжами в синглмиксте ЧМ-2025 по биатлону

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сервисмен сборной Украины Сергей Семенов прокомментировал проблему с лыжами в синглмиксте ЧМ-2025 по биатлону.

"Сейчас что-то точно сказать не могу. После гонки мы сделали тест, также сравнили с некоторыми другими сборными. На тот момент лыжи были такие же, но я прекрасно понимаю спортсменов - с такой стрельбой они должны быть выше. Скорее всего, что-то было с лыжами, но пока мы не можем сказать, что именно".

"Могу сказать, что нет такой сборной, у которой на 100% хорошие лыжи. У всех бывают какие-то проблемы и нарекания, все может быть. Независимо от того, имеете ли вы такую кабину как у нас, или такие фуры, как у других сборных. У всех бывают "залеты". Со всеми в контакте, мы разговариваем - у всех бывают плохие дни", - сказал Семенов.

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Сергей Семенов
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