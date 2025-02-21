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Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету чемпионата мира-2025 в Ленцерхайде
В составе есть небольшие изменения
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Украины назвала четверку биатлонисток, которые будут бежать женскую эстафету чемпионата мира-2025 в Ленцерхайде.
Вне состава на командную гонку осталась Ирина Петренко.
Состав Украины на эстафету ЧМ-2025: Кристина Дмитренко — Юлия Джима — Елена Городная — Анастасия Меркушина.
"Конечно, на эстафету нарабатывался другой вариант - с Ириной Петренко на первом этапе, но на сегодня он не актуален", — пояснил старший тренер Николай Зоц.
"Городная сейчас мало стартует, и ее состояние для первого этапа не совсем понятно. Надо больше знать, как спортсменка на сегодня чувствует себя. На сегодня оптимальный вариант".
Напомним, что начало эстафеты в субботу, 22 февраля - в 13:05.
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