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Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету чемпионата мира-2025 в Ленцерхайде

Биатлон

В составе есть небольшие изменения

Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету чемпионата мира-2025 в Ленцерхайде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Сборная Украины назвала четверку биатлонисток, которые будут бежать женскую эстафету чемпионата мира-2025 в Ленцерхайде.

Вне состава на командную гонку осталась Ирина Петренко.

Состав Украины на эстафету ЧМ-2025: Кристина Дмитренко — Юлия Джима — Елена Городная — Анастасия Меркушина.

"Конечно, на эстафету нарабатывался другой вариант - с Ириной Петренко на первом этапе, но на сегодня он не актуален", — пояснил старший тренер Николай Зоц.

"Городная сейчас мало стартует, и ее состояние для первого этапа не совсем понятно. Надо больше знать, как спортсменка на сегодня чувствует себя. На сегодня оптимальный вариант".

Напомним, что начало эстафеты в субботу, 22 февраля - в 13:05.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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