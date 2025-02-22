Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто из украинских мужчин будет бежать эстафету в Ленцерхайде
Болеем за ребят
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 22 февраля в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира 2025 по биатлону состоится мужская эстафетная гонка.
В 16:05 по киевскому времени на дистанцию отправятся представители разных стран, чтобы определить сильнейших в одной из самых интересных гонок.
Украину будут представлять четыре биатлониста: первый этап будет бежать Антон Дудченко, дальше в бой вступит Виталий Мандзин, третий – Тарас Лесюк, а завершать гонку будет Дмитрий Пидручный.
Напомним, ранее женская команда
Популярное сейчас
- Жеребьевка ЛЧ, ЛЕ и ЛК, Черноморец сильнее Колоса, победа женской сборной, гол Кочергина и дебют Степаненко. Главные новости за 21 февраля
- Португальский журналист заявил, что в Бенфике уже сомневаются в Трубине
- Доверие украинцев к Зеленскому выросло, но еще больше доверяют Залужному, - опрос
- Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Лунин может сменить основного кипера в английском гранде, – El Gol Digital