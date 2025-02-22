Стало известно, кто из украинских мужчин будет бежать эстафету в Ленцерхайде

Сегодня, 22 февраля в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира 2025 по биатлону состоится мужская эстафетная гонка.

В 16:05 по киевскому времени на дистанцию ​​отправятся представители разных стран, чтобы определить сильнейших в одной из самых интересных гонок.

Украину будут представлять четыре биатлониста: первый этап будет бежать Антон Дудченко, дальше в бой вступит Виталий Мандзин, третий – Тарас Лесюк, а завершать гонку будет Дмитрий Пидручный.