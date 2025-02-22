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Стало известно, кто из украинских мужчин будет бежать эстафету в Ленцерхайде

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Стало известно, кто из украинских мужчин будет бежать эстафету в Ленцерхайде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 февраля в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира 2025 по биатлону состоится мужская эстафетная гонка.

В 16:05 по киевскому времени на дистанцию ​​отправятся представители разных стран, чтобы определить сильнейших в одной из самых интересных гонок.

Украину будут представлять четыре биатлониста: первый этап будет бежать Антон Дудченко, дальше в бой вступит Виталий Мандзин, третий – Тарас Лесюк, а завершать гонку будет Дмитрий Пидручный.

Напомним, ранее женская команда назвала состав на эстафету Ленцерхайде.

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