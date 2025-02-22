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Женская сборная Украины по биатлону показала состав на эстафету на Чемпионате Мира 2025

Биатлон

Гонка началась в 13:05

Женская сборная Украины по биатлону показала состав на эстафету на Чемпионате Мира 2025

Фото: Дмитро Євенко / biathlon.com.ua

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по биатлону показала состав на эстафету на Чемпионате Мира 2025.

Украинскую команду представят 4 спортсменки:

  1. Кристина Дмитренко
  2. Юлия Джима
  3. Елена Городная
  4. Анастасия Меркушина

Напомним, что на эстафете Чемпионата Мира 2025, которая состоялась 20 февраля, сборная Украины финишировала на 20-м месте.

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