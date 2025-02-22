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Женская сборная Украины по биатлону показала состав на эстафету на Чемпионате Мира 2025
Гонка началась в 13:05
Фото: Дмитро Євенко / biathlon.com.ua
Женская сборная Украины по биатлону показала состав на эстафету на Чемпионате Мира 2025.
Украинскую команду представят 4 спортсменки:
- Кристина Дмитренко
- Юлия Джима
- Елена Городная
- Анастасия Меркушина
Напомним, что на эстафете Чемпионата Мира 2025, которая состоялась 20 февраля, сборная Украины финишировала на 20-м месте.
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