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Ленцерхайде. Мужская сборная Украины – восьмая в эстафете чемпионата мира-2025
Неплохое выступление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 22 февраля, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась эстафетная гонка у мужчин.
Победу в забеге одержали представители сборной Норвегии, серебро у команды Франции, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Германии.
Что касается украинцев, наша команда выступила неплохо. Со стрельбой справились почти все, а традиционно невысокая скорость позволила коллективу под руководством Надежды Беловой финишировать на восьмом месте.
Чемпионат мира. Мужская эстафета
1. Норвегия (0+4)
2. Франция (0+7) +41.9
3. Германия (0+10) +1.35.9
...
8. Украина (0+8) +2.49.7
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