Ленцерхайде. Мужская сборная Украины – восьмая в эстафете чемпионата мира-2025

Сегодня, 22 февраля, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась эстафетная гонка у мужчин.

Победу в забеге одержали представители сборной Норвегии, серебро у команды Франции, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Германии.

Что касается украинцев, наша команда выступила неплохо. Со стрельбой справились почти все, а традиционно невысокая скорость позволила коллективу под руководством Надежды Беловой финишировать на восьмом месте.

Чемпионат мира. Мужская эстафета

1. Норвегия (0+4)

2. Франция (0+7) +41.9

3. Германия (0+10) +1.35.9

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8. Украина (0+8) +2.49.7