Ленцерхайде. Украинские девушки – одиннадцатые в эстафетной гонке чемпионата мира-2025

Сегодня, 22 февраля, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась эстафетная гонка у женщин.

Победу в забеге одержали представительницы сборной Франции, серебро у команды Норвегии, а ТОП-3 замкнули биатлонистки из Швеции.

Что касается украинок, наша команда результатом не удивила. Вдобавок к откровенно медленному лыжному ходу, сегодня у наших не пошла и стрельба. В сумме – 14 дополнительных патронов и низкая 11 позиция.

Чемпионат мира. Женская эстафета

1. Франция (0+4)

2. Норвегия (1+8) +1.06.8

3. Швеция (1+8) +1.44.5

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11. Украина (0+14) +3.52.3