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Мандзин – об эстафете ЧМ-2025: Скажу, что я лыжами доволен
Комментарий украинца
Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал
– Честно говоря, с каждым выстрелом я был удивлен, почему не попадаю, я выцеливал его как простое попадание, там очень близкие были промахи. И когда я два не попал, думаю: да, все, надо попадать, потому что я зашел слишком далеко. Не было волнения, с каждым выстрелом я отмечал попадание, но где-то такие очень близкие промахи были.
– На последнем круге ты показал третье время среди всех участников, это тебя промахи так разозлили?
– На самом деле да, потому что я понимал, что мог стрелять из пяти, это было реально, и я бы выходил на много лучшей позиции и передавал бы этап, думаю, в первой тройке. Понимал, что благодаря трем дополнительным патронам потерял много времени и нужно догонять и включался на максимум, чтобы хоть немного ситуацию изменить и догнать соперников впереди, чтобы не было большого отставания.
– На последнем круге ты обошел Хофера, отыграл восемь секунд до него, но нам показалось, что здесь, на спуске у входа на стадион, он как раз на лыжне тебя опередил. Сегодня как работали лыжи?
– Пока такие, довольно горячие эмоции, скажу, что я лыжами доволен, они работали, как на такую погоду, хорошо. Ведь сегодня тяжелая погода, чтобы сделать хорошие лыжи. В принципе, они мне понравились, я других соперников накатывал. Он (Хофер) обошел меня благодаря тому, что сел мне за спиной, там длинный спуск, и он сзади меня выкатил. Это рабочие моменты, но лыжами я сегодня доволен.
– Силы на масс-старт остались?
– Это такая гонка, как говорится: на выживание, потому что проходит в конце этапов, чемпионатов. Она такова: достаточно драматична; поэтому нужно до последнего сражаться, до последнего процента энергии в твоем организме. Будем стараться.
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