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Сегодня состоятся заключительные гонки чемпионата мира-2025
Последние медали
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 23 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоятся гонки с массовым стартом в рамках чемпионата мира-2025 по биатлону.
В 14:45 по киевскому времени на дистанцию отправятся женщины. Украинцы будут болеть за Юлию Джиму и Кристину Дмитренко, которые будут стартовать под 17 и 28 номерами соответственно.
В 17:05 за высокие места будут бороться наши Дмитрий Пидручный (16) и Виталий Мандзин (25).
Эти гонки станут заключительными на чемпионате мира-2025. Пока в активе украинской команды медалей мирового первенства нет.
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