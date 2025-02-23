Сегодня состоятся заключительные гонки чемпионата мира-2025

Сегодня, 23 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоятся гонки с массовым стартом в рамках чемпионата мира-2025 по биатлону.

В 14:45 по киевскому времени на дистанцию ​​отправятся женщины. Украинцы будут болеть за Юлию Джиму и Кристину Дмитренко, которые будут стартовать под 17 и 28 номерами соответственно.

В 17:05 за высокие места будут бороться наши Дмитрий Пидручный (16) и Виталий Мандзин (25).

Эти гонки станут заключительными на чемпионате мира-2025. Пока в активе украинской команды медалей мирового первенства нет.

Результаты мужской эстафеты