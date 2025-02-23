Дудченко поделился впечатлениями от последней гонки чемпионата мира-2025

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал последнюю для него гонку чемпионата мира-2025 – мужскую эстафету. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Да, конечно, я сегодня доволен. Сегодня были лыжи, с которыми можно было бороться за высокие места. Благодарю сегодня сервис. Реально, очень крутые были лыжи. Много было волнений, потому что я не так часто бегаю первые этапы, это возможно мой второй-третий раз. Больше волновался за стрельбу, потому что не знал, как это будет, когда ты едешь в группе. Очень рад, что справился со стрельбой, если бы не тот последний промах, если бы с пяти, вообще было бы круто, но хорошо, что выбил его первым дополнительным. В принципе, я доволен последней гонкой на чемпионате мира.

– Анастасия Меркушина нам говорила, что трасса уже на последнем этапе женской гонки была разбита, какая она сейчас, как ребятам бежать?

– Вообще-то трасса разбивается, но организаторы работали между гонками, посыпали селитрой. Конечно, как для такой погоды, то трасса была еще более-менее. Да, она была разбита, но не настолько. Конечно, с каждым кругом становилось хуже, возможно, дальше ребятам будет хуже, чем на первом этапе.