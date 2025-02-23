ЧМ-2025. Украинки не попали в ТОП-20 масс старта в Ленцерхайде

Сегодня, 23 февраля, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге с четырьмя огневыми рубежами одержала представительница Швеции Эльвира Эберг, серебро у французской спортсменки Осеан Мишелон, а ТОП-3 замкнула норвежка Марен Киркейде.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Юлия Джима, которая с одним промахом и медленной скоростью стала в итоге 24-й.

Чемпионат мира. Масс-старт. Женщины

1. Эльвира Эберг (1+1+0+0)

2. Осеан Мишлон (1+1+1+0) +9.4

3. Марен Киркейде (2+0+1+0) +16.5

…

24. Юлия Джима (0+1+0+0) +2.38.4

29. Кристина Дмитренко (1+2+0+1) +4.22.8