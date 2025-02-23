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ЧМ-2025. Пидручный – последний в масс старте Ленцерхайде

Биатлон

Плохое завершение чемпионата

ЧМ-2025. Пидручный – последний в масс старте Ленцерхайде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 февраля, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге с четырьмя огневыми рубежами одержал Эндре Стремсгейм, серебро у Стурлы Лагрейда, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Йоханнес Бе.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Виталий Мандзин, который с тремя промахами и медленной скоростью стал в итоге 27-м.

Чемпионат мира. Масс-старт. Мужчины

1. Эндре Стремсгейм (1+0+0+0)

2. Стурла Легрейд (2+0+0+0) +12,4

3. Йоханнес-Тингнес Бе (1+1+2+0) +12,7

...

27. Виталий Мандзин (0+1+1+1) +3:10,4

30. Дмитрий Пидручный (0+4+0+0) +5:43,5

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