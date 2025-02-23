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Пидручный прокомментировал последнюю гонку чемпионата мира-2025
Получилось плохо
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты последней гонки чемпионата мира-2025. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Стрельба все сделала. После четырех кругов, когда едешь последний с таким отрывом, уже трудно за что-то сражаться, просто уже доезжал.
Конечно, надеялся быть в лучшей форме, но после падения все пошло не так. В смешанной эстафете в первый день было все идеально: и стрельба, и бег. А после падения все стало совсем по-другому. Не дает хорошо работать, мешает. Не все дело (в поврежденной руке), конечно, но после падения все пошло совсем иначе. Бежится совсем не так, как прежде.
До чемпионата и на сборе все было здорово. То чувство, что сейчас, совсем другой спортсмен. Действительно ли так повлияло падение, потому что после него стали плохие анализы и кардиограмма... Все перевернулось с ног на голову. Будем думать, что стало причиной таких плохих выступлений" – сказал Дмитрий.
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