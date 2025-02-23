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Мандзин раскритиковал сервис за подготовку лыж к масс старту в Ленцерхайде
Надо делать выводы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал результаты последней гонки чемпионата мира-2025. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"От гонки, в принципе, смешанные эмоции. Стрельба была неидеальна, но с такой можно бороться за гораздо более высокие места. Но, откровенно говоря, это было невозможно сделать.
Лыжи сегодня... Первый и второй круг едешь как нормально, с Дмитрием держались группы. Третий — начал ехать просто... И ты думаешь, есть ли смысл ехать дальше. На каждую ногу выходишь – и просто как по песку едешь. У меня на самом деле нет комментариев. Трудно претендовать на какие-нибудь высокие места, когда такая ситуация.
Жалобы на сервис и лыжи? Думаю, проблема не в разбалансированности, а в ответственности за работу. Если сейчас сервис еще находится в кабине, а не едет домой, то им можно будет что-то сказать. Думаю, это показатель отношения к работе. Когда ты отдаешь все силы на гонке, бежишь и стараешься показать результат... Такой фактор как лыжи играет на уровне Кубка мира более 50% всего результата. Когда к такому аспекту относятся безответственно и без всяких амбиций, не знаю, есть ли смысл показывать какие-то результаты и на что-то лучше надеяться" – сказал Мандзин.
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