Зоц подвел итоги чемпионата мира-2025 в Ленцерхайде

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал выступление своего коллектива на чемпионате мира-2025 в Ленцерхайде. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"В масстарте не получилось занять места, на которые рассчитывали, какие девушки хотели и могут демонстрировать – это основное. А с другим нужно разбираться и подводить итоги.

Промахи Дмитренко? Думаю, что на второй стрельбе лежа – это ее недостатки. Ну а стойка… Тяжело сегодня работалось, стрельба зависит всегда от того состояния, в котором по дистанции проходит спортсмен. Больше из-за этого.

Есть вопросы по работе Дмитренко на дистанции. Они не в первый раз у нас стоят. Надо немного вносить коррективы в планы смазки лыж, потому что страдают спортсмены и тренеры тогда замешаны. Сделаем поправки и все будет хорошо.

Возможно, после болезни Джимы уже чуть-чуть не хватает. Очень надломила та одиночная смешанная эстафета, где была не скоростная работа, а скоростно-силовая. И психологически немного. А масстарт — это 30 лучших спортсменок мира, здесь все должно работать как один механизм: и стрельба, и физическая подготовка, и смазка лыж — тогда работается.

Что удалось, то это индивидуальная гонка, где у нас было пятое и 11-е места — очень положительный момент. По физическому состоянию у нас часть команды сейчас одного класса, вторая часть немного другого.

Можно сказать, что у нас было много ошибок с работой лыж. А если в спринте нет результата, это влечет за собой и персьют и масстарт. Есть над чем работать, можно сказать. Главное – знать ошибки, тогда будем двигаться дальше.

Конечно, чтобы команда была конкурентной, девушки должны сбросить секунд по 30. Если брать эстафету, индивидуальная гонка — сразу будет другой результат.

Как сбросить 30 секунд? Тренироваться больше не значит быстрее бежать. Это комплекс направлений, из которого исходит результат" – сказал Зоц.