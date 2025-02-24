Дмитренко прокомментировала выступление в масс старте Ленцерхайде

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала свое выступление в масс старте чемпионата мира-2025 в Ленцерхайде. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Сложно сегодня было. Там, где было солнце, выступала вода. Очень жестко лыжи подсаживались, и если все ехали первый круг в развалку, мне нужно было эту группу догонять и прилагать усилия. Гонка получилась тяжеловатая.

Не видела, что куда-то бросало (винтовку – прим). Думаю, где-то на габаритах были промахи. Последняя стрельба залпом? Видела, что Юлия уже отстрелялась и ушла, еще одна девушка рядом штрафной круг проехала, сзади никого не было. Сама с собой была борьба: пыталась стрелять быстро, но одним промахнулась.

Думала о финише. Мне сказали, что по минуте спереди и сзади. Я бы даже не навязала сегодня борьбу, потому что тяжеловато было. Кстати, я нормально, свежей чувствовала себя перед гонкой. Думала, все будет хорошо, но тяжелая трасса. Если бы была более глянцевая, была бы живее - не надо было прилагать стольких усилий" - сказала Кристина.