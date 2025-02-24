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Пидручный: Не такого чемпионата мира я ожидал. Фото

Биатлон
Обновлено

Надо работать больше

Пидручный: Не такого чемпионата мира я ожидал. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками эмоциями от чемпионата мира-2025, который вчера завершился в Ленцерхайде. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Зоц подвел итоги чемпионата мира-2025.

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Дмитрий Пидручный
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