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Пидручный: Не такого чемпионата мира я ожидал. Фото
Надо работать больше
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками эмоциями от чемпионата мира-2025, который вчера завершился в Ленцерхайде. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Зоц
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