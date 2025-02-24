Пидручный: Не такого чемпионата мира я ожидал. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками эмоциями от чемпионата мира-2025, который вчера завершился в Ленцерхайде. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Зоц подвел итоги чемпионата мира-2025.