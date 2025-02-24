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Норвежский биатлонист: Вчера я стал чемпионом мира, сегодня мои мысли снова об Украине
Спасибо за поддержку
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежский биатлонист, чемпион мира в масс старте Эндре Стремсгейм прокомментировал третью годовщину с начала полномасштабной войны россии против Украины.
"Вчера я стал чемпионом мира, сегодня мои мысли снова об Украине. В этот день проходит три года с начала полномасштабного вторжения.
Последние недели в Ленцерхайде Европа вместе праздновала биатлон, я надеюсь, что Европа и дальше будет поддерживать Украину, а Норвегия усилит поддержку. Слава Украине! Героям Слава" – написал норвежец в социальных сетях.
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