Норвежский биатлонист: Вчера я стал чемпионом мира, сегодня мои мысли снова об Украине

Норвежский биатлонист, чемпион мира в масс старте Эндре Стремсгейм прокомментировал третью годовщину с начала полномасштабной войны россии против Украины.

"Вчера я стал чемпионом мира, сегодня мои мысли снова об Украине. В этот день проходит три года с начала полномасштабного вторжения.

Последние недели в Ленцерхайде Европа вместе праздновала биатлон, я надеюсь, что Европа и дальше будет поддерживать Украину, а Норвегия усилит поддержку. Слава Украине! Героям Слава" – написал норвежец в социальных сетях.