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Названы суммы призовых норвежских биатлонистов на ЧМ-2025

Биатлон

Возглавил список Йоханнес Бё

Названы суммы призовых норвежских биатлонистов на ЧМ-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский портал TV2 посчитал призовые всех норвежских биатлонистов, выступавших на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Лидером стал Йоханнес Бё, выигравший три золотые медали и он заработал € 84 тыс.

Стурла Холм Легрейд, которая возглавила общий зачёт Кубка мира, заработал € 50 тыс., победитель масс-старта в Ленцерхайде Эндре Стрёмсхейм — € 48 тыс. На своём последнем чемпионате мира Тарьей Бё получил € 22 тыс. призовых.

Лидером по призовым среди женщин стала Марен Киркеэйде с € 33 тыс. Её титулованная коллега по команде Ингрид Тандреволд заработала € 16 тыс. Призёры в эстафете Рагнхильд Фемстейневик и Каролин Кноттен заработали за чемпионат € 15 тыс. и € 6 тыс. соответственно.

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