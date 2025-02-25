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Сборная Украины объявила состав на юниорский чемпионат мира-2025

Биатлон
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Сборная Украины объявила состав на юниорский чемпионат мира-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 26 февраля по 5 марта состоится юниорский чемпионат мира-2025 по биатлону. Украинская команда объявила свой состав на соревнования. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Женщины: Елена Городная, Александра Меркушина, Ксения Приходько, Татьяна Тарасюк, Алина Хмель, Виктория Хвостенко, Полина Пуцко, Виктория Шейгас, Ирина Шевченко

Мужчины: Александр Биланенко, Дмитрий Крюков, Тарас Тарасюк, Владимир Аксюта, Богдан Борковский, Михаил Хмель, Сергей Супрун.

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