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Сборная Украины объявила состав на юниорский чемпионат мира-2025
Болеем за наших
https://www.gettyimages.com/Ukraine
С 26 февраля по 5 марта состоится юниорский чемпионат мира-2025 по биатлону. Украинская команда объявила свой состав на соревнования. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Женщины: Елена Городная, Александра Меркушина, Ксения Приходько, Татьяна Тарасюк, Алина Хмель, Виктория Хвостенко, Полина Пуцко, Виктория Шейгас, Ирина Шевченко
Мужчины: Александр Биланенко, Дмитрий Крюков, Тарас Тарасюк, Владимир Аксюта, Богдан Борковский, Михаил Хмель, Сергей Супрун.
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