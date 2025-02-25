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Тарьей Бё: Оставлю призовые, потому что нужно на что-то жить летом

Биатлон

Не так все и плохо

Тарьей Бё: Оставлю призовые, потому что нужно на что-то жить летом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Легрейд рассказали, на что потратят призовые деньги с чемпионата мира — 2025, который прошёл в Ленцерхайде (Швейцария).

– Ты собираешься купить что-нибудь приятное для Хедды (жены Йоханнеса?)

– Хороший вопрос. Наверное, так и стоит поступить!

– Что именно купишь?

– Это останется в тайне. Посмотрю, что смогу найти в аэропорту, — приводит слова Бё-младшего TV2.

"Я заканчиваю карьеру. Мне нужно будет на что-то жить летом, когда я стану безработным", — сказал Бё-старший.

"Сейчас я коплю. Я расплатился с долгами и жду, когда рынок жилья немного стабилизируется. Тогда, возможно, я смогу переехать в дом побольше", — добавил Легрейд.

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