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Тарьей Бё: Оставлю призовые, потому что нужно на что-то жить летом
Не так все и плохо
Фото: Getty Images
Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Легрейд рассказали, на что потратят призовые деньги с чемпионата мира — 2025, который прошёл в Ленцерхайде (Швейцария).
– Ты собираешься купить что-нибудь приятное для Хедды (жены Йоханнеса?)
– Хороший вопрос. Наверное, так и стоит поступить!
– Что именно купишь?
– Это останется в тайне. Посмотрю, что смогу найти в аэропорту, — приводит слова Бё-младшего TV2.
"Я заканчиваю карьеру. Мне нужно будет на что-то жить летом, когда я стану безработным", — сказал Бё-старший.
"Сейчас я коплю. Я расплатился с долгами и жду, когда рынок жилья немного стабилизируется. Тогда, возможно, я смогу переехать в дом побольше", — добавил Легрейд.
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