Йоханнес Бё поделился ожиданиями от последнего этапа Кубка мира в карьере

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, чего ожидает от этапа Кубка мира в Холменколлене, который станет последним для него в качестве профессионального спортсмена. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это место сказать "прощай" перед норвежцами, всем миром. Много норвежских флагов, люди захотят приехать и насладиться этим. Ждем этого, это будет отличная концовка" – сказал Йоханнес.

Напомним, что этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 21 по 23 марта и станет заключительным в сезоне 2024/2025.