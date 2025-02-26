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Йоханнес Бё поделился ожиданиями от последнего этапа Кубка мира в карьере

Биатлон
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Йоханнес Бё поделился ожиданиями от последнего этапа Кубка мира в карьере

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, чего ожидает от этапа Кубка мира в Холменколлене, который станет последним для него в качестве профессионального спортсмена. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это место сказать "прощай" перед норвежцами, всем миром. Много норвежских флагов, люди захотят приехать и насладиться этим. Ждем этого, это будет отличная концовка" – сказал Йоханнес.

Напомним, что этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 21 по 23 марта и станет заключительным в сезоне 2024/2025.

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