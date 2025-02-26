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Белова прокомментировала выступление украинской команды на чемпионате мира-2025

Биатлон
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Комментарий наставника

Белова прокомментировала выступление украинской команды на чемпионате мира-2025

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала выступление своих подопечных на чемпионате мира-2025 в Ленцерхайде. Ее слова цитирует Чемпион:

"Результат далеко не стопроцентный. Работать еще во многом нужно, нет предела совершенству: и над той же стрельбой, и над ростом функциональной выносливости. Тем не менее, мне трудно сказать, в каких процентах, но я довольна выступлением команды.

Да, ровно через год Олимпиада, если говорить отдельно по каждому спортсмену – есть над чем работать, и работы еще очень много. К сожалению, только один сезон остался. Даже не сезон, год календарный. Так что времени у нас практически нет" – сказала Белова.

Напомним, что ранее Йоханнес Бё поделился ожиданиями от последнего этапа Кубка мира в карьере.

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