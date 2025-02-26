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Норвегия объявила состав на этап Кубка мира в Нове Место

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Норвегия объявила состав на этап Кубка мира в Нове Место

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Норвегии по биатлону объявила состав на этап Кубка мира сезона 2024/2025 в чешском Нове Место. В список вошли:

Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Стурла Легрейд, Эндре Стремсгайм, Веберн Серум, Мартин Улдаль.

Женщины: Рагнхильд Фемстейневик, Марте Йохансен, Марен Киркейде, Каролин Кноттен, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд.

Этап в Чехии пройдет с 6 по 9 марта. Напомним, что ранее Йоханнес Бё поделился ожиданиями от последнего этапа Кубка мира в карьере.

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