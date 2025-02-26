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Норвегия объявила состав на этап Кубка мира в Нове Место
Едут сильнейшие
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Норвегии по биатлону объявила состав на этап Кубка мира сезона 2024/2025 в чешском Нове Место. В список вошли:
Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Стурла Легрейд, Эндре Стремсгайм, Веберн Серум, Мартин Улдаль.
Женщины: Рагнхильд Фемстейневик, Марте Йохансен, Марен Киркейде, Каролин Кноттен, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд.
Этап в Чехии пройдет с 6 по 9 марта. Напомним, что ранее Йоханнес Бё
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