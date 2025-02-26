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Юниорский ЧМ-2025. Две украинки – в ТОП-20 индивидуальной гонки Эстерсунда

Биатлон

Можно было лучше

Юниорский ЧМ-2025. Две украинки – в ТОП-20 индивидуальной гонки Эстерсунда

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 февраля, в рамках юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у девушек.

Победу в забеге праздновала представительница Чехии Илона Плехачева, серебро у спортсменки из Италии Карлоты Гаутеро, а ТОП-3 замкнула биатлонистка из Словении Манка Цасерман.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Ирина Шевченко, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 13-й позиции.

Юниорский чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Девушки

1. Илона Плехацова (1+1+1+0)

2. Карлотта Гаутеро (0+0+0+2) +47,5

3. Манка Цесерман (0+1+1+1) +54,9

...

13. Ирина Шевченко (0+1+0+1) +2:02,1

19. Валерия Шейгас (1+0+0+2) +2:40,6

22. Виктория Хвостенко (1+2+0+0) +2:59,4

28. Полина Пуцко (0+1+1+3) +3:15,7

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