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Юниорский ЧМ-2025. Две украинки – в ТОП-20 индивидуальной гонки Эстерсунда
Можно было лучше
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 26 февраля, в рамках юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у девушек.
Победу в забеге праздновала представительница Чехии Илона Плехачева, серебро у спортсменки из Италии Карлоты Гаутеро, а ТОП-3 замкнула биатлонистка из Словении Манка Цасерман.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Ирина Шевченко, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 13-й позиции.
Юниорский чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Девушки
1. Илона Плехацова (1+1+1+0)
2. Карлотта Гаутеро (0+0+0+2) +47,5
3. Манка Цесерман (0+1+1+1) +54,9
...
13. Ирина Шевченко (0+1+0+1) +2:02,1
19. Валерия Шейгас (1+0+0+2) +2:40,6
22. Виктория Хвостенко (1+2+0+0) +2:59,4
28. Полина Пуцко (0+1+1+3) +3:15,7
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