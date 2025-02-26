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Симон Фуркад: Горжусь, что все наши спортсмены вернулись с медалями

Биатлон
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Биатлонист доволен результатами

Симон Фуркад: Горжусь, что все наши спортсмены вернулись с медалями

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад положительно оценил ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде для своих подопечных. Все французские биатлонисты завоевали одну или более одной медали главного старта сезона. На счету мужской команды пять наград (1-1-3).

"Чтобы подготовиться к этому ЧМ, мы решили не тренироваться во время двухнедельного перерыва после Кубка мира, а отдохнуть. Не хотели переусердствовать. Другие же команды решили провести полноценную подготовку, и это, возможно, не пошло им на пользу. Наш выбор придаёт нам уверенность перед Играми-2026. Мы уверены в своём потенциале, как в отношении спортсменов, так и в отношении персонала.

Больше всего я горжусь тем, что пять парней вышли на старт и все пятеро вернулись домой как минимум с одной медалью. Меня больше интересует плотность группы, чем отдельные спортсмены. Я доволен этим", — приводит слова специалиста Ski-Nordique со ссылкой на Le Dauphiné Libéré.

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Симон Фуркад
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