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Главный тренер мужской сборной Германии по биатлону покинет команду

Биатлон

Не оправдал ожидания

Главный тренер мужской сборной Германии по биатлону покинет команду

https://www.biathlon.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Германии по биатлону Урош Велепец покинет свой пост по итогам сезона-2024/2025.

"Это не внезапное решение, и оно имеет ограниченную связь с нашим выступлением на чемпионате мира, хотя в Ленцерхайде мы все ставили перед собой более высокие цели. Просто не достигли необходимого уровня. Если бы у нас было достаточно времени, мы, конечно, смогли бы вместе выбраться из этой сложной ситуации.

Но как главный тренер я чувствую ответственность в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Команде нужен новый импульс, возможно, даже новая форма коммуникации, чтобы добиться успеха перед Олимпиадой-2026. И чем раньше, тем лучше. Поэтому я предложил больше не ждать, а сразу приступить к действиям. Сейчас важно, чтобы работа, проделанная за последние несколько лет, принесла плоды следующей зимой", — приводит слова Велепеца Fondo Italia.

По итогам чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) стреляющие лыжники из Германии завоевали бронзу в мужской эстафете.

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