Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тарас Тарасюк финишировал в топ-6 индивидуальной гонки юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону
Вторым среди украинцев гонку завершил Дмитрий Крюков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26 февраля состоялась индивидуальная гонка в рамках юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону.
Трое биатлонистов "сине-желтых" - Александр Биланенко, Иван Стеблина и Дмитрий Крюков — начинали второй чемпионат мира в карьере после выступлений в Отепяэ в прошлом году. Зато впервые на этом уровне выступал 16-летний Тарас Тарасюк, который с начала сезона участвовал в этапах юниорского Кубка IBU.
Тарас Тарасюк показал лучший результат среди украинцев — занял шестое место с единственным промахом на третьем огневом рубеже. Лидеру биатлонист проиграл 35.7 секунды.
С четырьмя промахами 24-м гонку завершил Александр Биланенко. Иван Стеблина и Дмитрий Крюков допустили семь и восемь промахов соответственно и финишировали вне топ-50.
ЮЧМ-2025. Индивидуальная гонка (юноши)
- Антонен Ги (Франция, 0+0+0+1) 33:51.9 минуты (0+0+0+1) 33:51.9 минуты
- Гжегош Галица (Польша, 0+1+0+0+1) +18.7
- Лео Карлье (Франция, 2+0+0+0+0) +9.4
- Корби Кюблер (Германия, 0+0+0+1) +21.5
- Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция, 1+1+0+0+0) +22.4
- Тарас Тарасюк (Украина, 0+0+1+0) +35.7
...
24. Александр Биланенко (Украина, 2+1+0+1) +4:08.9
51. Дмитрий Крюков (Украина, 2+1+2+2) +6:17.2
54. Иван Стеблина (Украина, 2+3+2+2+1) +6:47.2
Следующие гонки ЧМ-2025 в Эстерсунде пройдут в четверг, 27 февраля.
Популярное сейчас
- Лавров: РФ не согласится на прекращение боевых действий на текущей линии фронта
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым
- Лидер Барселоны прокомментировал матч против Атлетико
- Норвежский биатлонист: Вчера я стал чемпионом мира, сегодня мои мысли снова об Украине
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Журналисты обнародовали детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США