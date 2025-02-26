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Тарас Тарасюк финишировал в топ-6 индивидуальной гонки юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону

Биатлон

Вторым среди украинцев гонку завершил Дмитрий Крюков

Тарас Тарасюк финишировал в топ-6 индивидуальной гонки юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26 февраля состоялась индивидуальная гонка в рамках юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону.

Трое биатлонистов "сине-желтых" - Александр Биланенко, Иван Стеблина и Дмитрий Крюков — начинали второй чемпионат мира в карьере после выступлений в Отепяэ в прошлом году. Зато впервые на этом уровне выступал 16-летний Тарас Тарасюк, который с начала сезона участвовал в этапах юниорского Кубка IBU.

Тарас Тарасюк показал лучший результат среди украинцев — занял шестое место с единственным промахом на третьем огневом рубеже. Лидеру биатлонист проиграл 35.7 секунды.

С четырьмя промахами 24-м гонку завершил Александр Биланенко. Иван Стеблина и Дмитрий Крюков допустили семь и восемь промахов соответственно и финишировали вне топ-50.

ЮЧМ-2025. Индивидуальная гонка (юноши)

  1. Антонен Ги (Франция, 0+0+0+1) 33:51.9 минуты (0+0+0+1) 33:51.9 минуты
  2. Гжегош Галица (Польша, 0+1+0+0+1) +18.7
  3. Лео Карлье (Франция, 2+0+0+0+0) +9.4
  4. Корби Кюблер (Германия, 0+0+0+1) +21.5
  5. Камиль Граталуп-Маниссоль (Франция, 1+1+0+0+0) +22.4
  6. Тарас Тарасюк (Украина, 0+0+1+0) +35.7

...
24. Александр Биланенко (Украина, 2+1+0+1) +4:08.9

51. Дмитрий Крюков (Украина, 2+1+2+2) +6:17.2

54. Иван Стеблина (Украина, 2+3+2+2+1) +6:47.2

Следующие гонки ЧМ-2025 в Эстерсунде пройдут в четверг, 27 февраля.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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