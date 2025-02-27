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Юниорский ЧМ-2025. Городная – лучшая среди украинок в индивидуальной гонке
Результаты заезда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 27 февраля, в рамках юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у девушек.
Победу в забеге праздновала представительница Франции Селья Энафф, серебро у ее соотечественницы Амандин Менжен, а ТОП-3 замкнула биатлонистка из Италии Фабиана Карпелла.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Елена Городная, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 7-й позиции.
Юниорский чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Юниорки
1. Селья Энафф (0+0+0+0)
2. Амандин Менжен (0+0+0+1) +22,5
3. Фабиана Карпелла (0+0+0+1) +1:05,6
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7. Елена Городная (0+0+1+1) +1:58,3
9. Александра Меркушина (0+0+1+1) +2:13,3
19. Татьяна Тарасюк (1+1+0+0) +3:40,4
23. Ксения Приходько (0+2+0+0) +4:15,1
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