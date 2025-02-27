Белова – о Пидручном: Вошел в оптимальную форму раньше чемпионата мира

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала выступление Дмитрия Пидручнга на чемпионате мира-2025 в Ленцерхайде. Ее слова цитирует Чемпион:

– Давайте все же дадим оценку выступлению Дмитрия Пидручного?

– Наверное, все-таки Дима вошел в оптимальную форму, в свой пик, раньше чемпионата мира.

Конечно, имелись небольшие травмы. Травма спины из-за падения перед турниром. И, возможно, план подготовки и тренировок был не совсем правильным, – повлиял на него негативно.

На этот счет Юрай Санитра может дать более конкретные выводы. Но было видно, что до соревнований в Антерсельве, даже на первых стартах там, он хорошо чувствовал себя и показывал просто отличные результаты, соревнуясь с лучшими мировыми звездами. А вот потом произошел небольшой провал – сказала специалист.