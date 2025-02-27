Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белова – о Пидручном: Вошел в оптимальную форму раньше чемпионата мира
Комментарий наставника команды
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова прокомментировала выступление Дмитрия Пидручнга на чемпионате мира-2025 в Ленцерхайде. Ее слова цитирует Чемпион:
– Давайте все же дадим оценку выступлению Дмитрия Пидручного?
– Наверное, все-таки Дима вошел в оптимальную форму, в свой пик, раньше чемпионата мира.
Конечно, имелись небольшие травмы. Травма спины из-за падения перед турниром. И, возможно, план подготовки и тренировок был не совсем правильным, – повлиял на него негативно.
На этот счет Юрай Санитра может дать более конкретные выводы. Но было видно, что до соревнований в Антерсельве, даже на первых стартах там, он хорошо чувствовал себя и показывал просто отличные результаты, соревнуясь с лучшими мировыми звездами. А вот потом произошел небольшой провал – сказала специалист.
Напомним, ранее Белова прокомментировала
Популярное сейчас
- Анчелотти ответил на вопрос, сыграет ли Лунин в ответном матче с Сосьедадом
- Малиновский отметился первым результативным действием в 2025 году. Но есть нюанс
- Бенфика вышла в ½ Кубка Португалии, конкурент Трубина снова не пропустил
- Пидручный прокомментировал последнюю гонку чемпионата мира-2025
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Чемпионское шествие Ливерпуля, новый контракт Бражко и вылет Юве. Главные новости за 26 февраля