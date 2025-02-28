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Самый известный латвийский биатлонист досрочно завершил сезон

Биатлон
Обновлено

Желаем быстрого выздоровления

Самый известный латвийский биатлонист досрочно завершил сезон

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Латвийский биатлонист Андрейс Расторгуевс досрочно завершает выступление в сезоне 2024/2025. Об этом сам спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"К сожалению, последний старт сезона 2024/25 уже состоялся… Палец сломан, но не Андрейс. Спасибо всем за поддержку!" – написал Расторгуевс.

Самый известный латвийский биатлонист досрочно завершил сезон - изображение 1

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