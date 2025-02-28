Самый известный латвийский биатлонист досрочно завершил сезон

Латвийский биатлонист Андрейс Расторгуевс досрочно завершает выступление в сезоне 2024/2025. Об этом сам спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"К сожалению, последний старт сезона 2024/25 уже состоялся… Палец сломан, но не Андрейс. Спасибо всем за поддержку!" – написал Расторгуевс.